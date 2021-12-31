هبة تاريخية.. جمع 170 مليون لمواطن احترقت سيارته خلال 6 ساعات
قام مجموعة من المواطنين بهبة تضامنية فريدة من نوعها، حيث قاموا بجمع المال لشراء سيارة جديدة لمواطن. احترقت سيارته اليوم صباحا داخل سوق ماسرة بمستغانم.
وحسب الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قام المواطنون بالتجمع داخل السوق. وانطلقوا في جمع الأموال قصد تقديمها للمواطن الذي احترقت سيارته وتمكينه من شراء أخرى.
وحسب التعليقات التي رصدتها النهار اونلاين من مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم لحد الساعة جمع مبلغ 170 مليون. للمواطن الذي احترقت سيارته.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” عندما يقف الرجالة وقفة واحدة. نعم هذه هي الجزائر وهذا هو شعب الجزائر الشعب العظيم في وقت المحن”.
كما أضاف آخر “جزائر الرجال، صاحب السيارة التي احترقت في سوق ماسرة للسيارات داروله حملة و لموله ما يقارب 170 مليون”.
كما قال معلق آخر ” احترقت سيارته في سوق ماسرة فجمعوا له قيمتها وأكثر من الشعب والى الشعب”.
رابط الفيديو:
https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos/617183199527981
طالع أيضا:
دفتر شروط السيارات: وزير الصناعة يكشف الجديد
قال وزير الصناعة احمد زغدار، اليوم الاثنين، إن هناك لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية بخصوص دفتر شروط السيارات. كما أشار إلى أن الاستراتيجية تكون واضحة،حسب أوامر رئيس الجمهورية ومبنية على صناعة حقيقية فعلية حتى “لا نبقى في الاستيراد”.
وأعطى وزير الصناعة، مثالا “أمس أكبر مجمع في اسبانيا تم اغلاقه”ّ. كما تابع “نحن نسعى لأن تكون لدينا صناعة حقيقية فعلية”.
في حين، أكد وزير الصناعة، أن اللجنة التي تم تنصيبها تدرس الاستراتيجية بكل جدية. تابعا “سوف نقدم اعلان فيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات وكذلك دفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة. كما أضاف “لأن حتى وزارة النقل تحتاج إلى حظيرة ووسائل”. مضيفا “فنسعى الى تحقيقها في أقرب الآجال”.
وكان وزير الصناعة قد طمأن في وقت سابق، أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات. وأكد الوزير ان منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.