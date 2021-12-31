هبة تاريخية.. جمع 170 مليون لمواطن احترقت سيارته خلال 6 ساعات

قام مجموعة من المواطنين بهبة تضامنية فريدة من نوعها، حيث قاموا بجمع المال لشراء سيارة جديدة لمواطن. احترقت سيارته اليوم صباحا داخل سوق ماسرة بمستغانم.

وحسب الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قام المواطنون بالتجمع داخل السوق. وانطلقوا في جمع الأموال قصد تقديمها للمواطن الذي احترقت سيارته وتمكينه من شراء أخرى.

وحسب التعليقات التي رصدتها النهار اونلاين من مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم لحد الساعة جمع مبلغ 170 مليون. للمواطن الذي احترقت سيارته.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” عندما يقف الرجالة وقفة واحدة. نعم هذه هي الجزائر وهذا هو شعب الجزائر الشعب العظيم في وقت المحن”.

كما أضاف آخر “جزائر الرجال، صاحب السيارة التي احترقت في سوق ماسرة للسيارات داروله حملة و لموله ما يقارب 170 مليون”.

كما قال معلق آخر ” احترقت سيارته في سوق ماسرة فجمعوا له قيمتها وأكثر من الشعب والى الشعب”.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos/617183199527981

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