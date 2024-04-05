هبة تضامنية بـ 90 ألف كسوة عيد لأطفال غزة والمحتاجين واليتامى بالجزائر

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على تسليم هبة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري. تتمثل في 90 ألف كسوة عيد لفائدة أطفال غزة و للمحتاجين واليتامى بالجزائر.

ولدى تسليم الهبة التي تأتي بالتنسيق بين وزارة التجارة والإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. أكد الوزير أنّ المبادرة أتت تتويجا للعمل التضامني والتكافلي الذي شارك فيه التجار النزهاء خلال شهر رمضان. لافتا إلى دور هذه الفئة في استقرار الأسعار وضمان الوفرة خلال شهر الصيام.

وأبرز زيتوني الحس الوطني والمواطناتي الذي تحلّى به التجار والصناعيون خلال شهر رمضان من خلال التخفيضات الإرادية التي تمّ إقرارها على مختلف السلع الاستهلاكية. مشيرا إلى الدور الذي قام به عدد من الصناعيين الجزائريين. إضافة إلى ممثلي علامات عالمية في ميدان الألبسة، لإدخال الفرحة على المعوزين والأطفال اليتامى سواء في قطاع غزة أو في الجزائر.

من جانبه، أكّد الامين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، دعم الاتحاد للعمليات التضامنية لفائدة العائلات المعوزة. من خلال جمع وتأطير التبرعات من كسوة العيد للمحتاجين واليتامى وللإخوة الفلسطينيين في غزة. في إطار دعم جهود الدولة لترقية العمل التضامني والانساني.

كما أضاف بدريسي أنّ هذه المبادرة تعد التفاتة إنسانية لزرع روح التضامن وإبراز فضائل التراحم داخل المجتمع. كما تعكس موقف الجزائر حكومة وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني في صموده و كفاحه”.

وحرص مسؤول الاتحاد على التأكيد بأنّ القدرة الشرائية في الجزائر تعززت حقيقة في سنة 2024. بفضل التحفيزات في الأجور قابلها استقرار في الاسعار وفق إلتزامات رئيس الجمهورية.