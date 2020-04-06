هبة تضامنية من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لفائدة وزارة الصحة

قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتقديم هبة تضامنية لفائدة وزارة الصحة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الإثنين عبر الصفحة الرسمية، أن المؤسسة وبمعية شركائها الاقتصاديين وتحت إشراف وزارة السكن والعمران والمدينة، قامت بتقديم هبة لوزارة الصحة.

وأشارت الوزارة أن الهبة تتمثل اساسا في معدات ومستلزمات طبية إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلة في الصيدلية المركزية.

حيث قدمت المؤسسة :

-60 سرير للإنعاش

-60 فراش مخصص لأسرة الإنعاش matelas pour lit de réanimation

-60 طاولة سرير

-1500 طقم فراش أزرق Kit de literie bleu

-120 أغطية سرير Parure de drap 03 pièces

-65 غطاء سرير Couverture 01 place

-65 وسادة Oreiller Orthopédique

-19 مكثف أكسجين محمول مزودة ببطاريات 5لتر

Concentrateur d’oxygène portable avec batterie 5 litre

-26 مكثف أكسجين Concentrateur d’oxygène

-10 مستخرج للأكسجين