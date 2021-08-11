قناة النهار هبة تضامنية من طرف المواطنين من خلال جلب الماء و الأطعمة لاعوان الغابات و الحماية المدنية بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أوت 2021 - 22:12 شارك غرِّد 24 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971471 اقرأ أيضا الصيف يحلى معانا: تمارين رياضية خاصة باليدين وعضلة الكتف قناة النهار 01 أوت حديث الصحافة: 4 أشهر تأخر في الإفراج عن الزيادات في معاشات المتقاعدين! قناة النهار 10 أوت مدير معهد باستور: رفع الحجر يجب ان يكون تدريجي وبعقلانية قناة النهار 02 أوت الصيف يحلى معنا/ السوشي.. طبق اليابانيين الأشهر وعشق الأجانب قناة النهار 09 أوت