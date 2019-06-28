هبة شعبية بالوادي للبحث على “علي مختارة” المختفي في ظروف غامضة

تعيش الولاية المنتدبة المغير وضواحيها حالة استنفار غير مسبوقة، بعد اختفاء غامض لـ “علي مختارة” المدعو “الجمعي”.

ويبلغ الشخص المفقود، من العمر 72 سنة من مدينة المغير، مصاب بمرض الزهايمر، غادر منزله منذ يومين، وعائلته في عملية بحث عليه إلى غاية الآن .

وقد تجمع العشرات من المواطنين الذين توزعوا في كل الجهات في رحلة البحث، مستغلين كافة الوسائل والمعدات.

وانتشرت شائعة ان عمي علي متواجد في قمار، وهو ما نفاه مصدر امني مقرب للنهار.

فيما دعت العائلة الى مساعدتها في البحث عن ابيهم، مطالبة رواد التواصل الاجتماعي ضرورة عدم نشر أي شائعة حتى لا يتشتت تركيز الباحثين عنه.

ودعت العائلة التي تعيش اوضاع لا تحسد عليها من الجميع، من شاهده الإتصال بالرقم 0662496638 او باقرب جهة امنية .