هبة عبوك تُعلن انفصالها رسميا وتكشف كل التفاصيل

أعلنت عارضة الأزياء الإسبانية، هبة عبوك، رسميا، انفصالها عن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وقررت أخيرا، هبة عبوك، الخروج عن صمتها، بعد الكثير من الأقاويل التي انتشرت حول علاقتها مع حكيمي، خصوصا بعد اتهامه بالإغتصاب.

وأوضحت هبة عبوك، عبر بيان نشرته على صفحتها بانستغرام، أنه لم تربطها علاقة بأشرف حكيمي منذ فترة.

وقالت عبوك في البيان: “لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة” ، مما يضمن أنه في بعض الموضوعات الحساسة ، يمكن أن يفضل الصمت”.

وجاء في البيان: “أشعر اليوم بواجب إعلان هذا البيان علنًا للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بنظرة ذاتية. وحتى عندما يكون الصمت قد يفضل بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة. فإنني بحاجة ماسة إلى الشرح. لكي أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة. وحماية أطفالي قبل كل شيء، الذين هم بالطبع أولويتي المطلقة”.

مضيفة: “الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت، بعد التفكير في الأمر كثيرًا. اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا. قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركتها وسائل الإعلام. وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، في انتظار إجراءات الطلاق. بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال. وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل مشروع عائلي. لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة”.

وحول قضية الإغتصاب قالت تهبك عبوك: “كنت في حياتي دائمًا وسأكون دائمًا إلى جانب الضحايا. لذلك، نظرًا لخطورة الاتهام، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة”.

وختمت هبة عبوك: “أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة.شكراً لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم”.