هبوب رياح جد قوية على هذه الولايات اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تصل أو تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على عدد من الولايات اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، ستهب رياح غربية – جنوبية غربية تقدر سرعتها من 60-70 كلم/سا وقد تصل أو تفوق 80كلم/سا.

ويبدأ هبوب الرياح، منتصف نهار اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الساعة 23:00 ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تندوف، بني عباس، بشار، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، النعامة، البيض والأغواط.