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هبوب رياح جد قوية على هذه الولايات اليوم

بقلم نادية بن طاهر
هبوب رياح جد قوية على هذه الولايات اليوم
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حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تصل أو تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على عدد من الولايات اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، ستهب رياح غربية – جنوبية غربية تقدر سرعتها من 60-70 كلم/سا وقد تصل أو تفوق 80كلم/سا.

ويبدأ هبوب الرياح، منتصف نهار اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الساعة 23:00 ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تندوف، بني عباس، بشار، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، النعامة، البيض والأغواط.

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