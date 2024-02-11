هبوب رياح ساحلية قوية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الأحد، من هبوب رياح ساحلية بحرية على عدد من الولايات.

وحسب نشرة جوية تحذيرية، فإن الرياح ستكون غربية- جنوبية غربية، حيث تصل سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا، وقد تصل سرعتها إلى إلى 80 كلم/سا.

وذلك ابتداء من يوم الإثنين 12 فيفري 2024 على الساعة 03 سا 00 د إلى غاية الساعة 18 سا 00 د، بكل من ولايات :تيبازة، الجزائر ، مستغانم ، الشلف ، عين تموشنت ، وهران ، وتلمسان. يضيف المصدر نفسه.