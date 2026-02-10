هبوب رياح شديدة على هذه الولايات حتى الأربعاء

أفادت نشريات جوية خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية قد تصل إلى 80 كلم/سا على عدة ولايات من الوطن.

وتخص النشرية الأولى، هبوب رياح جنوبية-غربية سرعتها من 50 إلى 60 كلم/سا، على كل من ولايات تلمسان، وعين تموشنت، وهران، ومستغانم، إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة السابعة مساء.

فيما تخص النشرية الثانية، هبوب رياح غربية-شمالية غربية، سرعتها من 50 إلى 60 كلم/سا، وقد تصل أو تفوق 80 كلم/سا، على ولايات بجاية وجيجل، وسكيكدة، عناية والطارف، وذلك ابتداءًا من يوم الأربعاء على الساعة 00سا00 دقية. لتستمر إلى غاية الساعة الرابعة مساء.

وحذرت النشرية الثالثة، من هبوب رياح غربية-جنوبية غربية، سرعتها من 50 إلى 80 كلم/سا، على ولايات الشلف، وتيبازة، والعاصمة، بومرداس، وتيزي وزو، إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة السابعة مساء.