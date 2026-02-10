إعــــلانات
الوطني

هبوب رياح شديدة على هذه الولايات حتى الأربعاء

بقلم نادية بن طاهر
هبوب رياح شديدة على هذه الولايات حتى الأربعاء
  • 203
  • 0

أفادت نشريات جوية خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية قد تصل إلى 80 كلم/سا على عدة ولايات من الوطن.

وتخص النشرية الأولى، هبوب رياح جنوبية-غربية سرعتها من 50 إلى 60 كلم/سا، على كل من ولايات تلمسان، وعين تموشنت، وهران، ومستغانم، إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة السابعة مساء.

فيما تخص النشرية الثانية، هبوب رياح غربية-شمالية غربية، سرعتها من 50 إلى 60 كلم/سا، وقد تصل أو تفوق 80 كلم/سا، على ولايات بجاية وجيجل، وسكيكدة، عناية والطارف، وذلك ابتداءًا من يوم الأربعاء على الساعة 00سا00 دقية. لتستمر إلى غاية الساعة الرابعة مساء.

وحذرت النشرية الثالثة، من هبوب رياح غربية-جنوبية غربية، سرعتها من 50 إلى 80 كلم/سا، على ولايات الشلف، وتيبازة، والعاصمة، بومرداس، وتيزي وزو، إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة السابعة مساء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/uMrgS
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر