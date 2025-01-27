هبوب رياح عاتية تتعدى 90 كلم/سا بهذه الولايات غدا

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة، على عدة ولايات، غدا الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح مرتقب بداية من الساعة السادسة من صبيحة الثلاثاء، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف وتيبازة.

كما حذّرت نشرية ثانية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة، بداية من منتصف نهار الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة. وكذا ولايات غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت والعاصمة.

بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، البويرة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة والمسيلة.