هبوب رياح قوية.. الحماية المدنية تدعو المواطنين للحذر وإتباع هذه النصائح

تدعو المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين، إلى الرفع من درجة الحيطة والحذر، في ظل إستمرار هبوب الرياح القوية على عدة ولايات.

وقدمت المديرية، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، في هذه الظروف الجوية.

ومن بين هذه النصائح: إذا كنت في الخارج للضرورة القصوى، يجب عدم الوقوف تحت شرفات المنازل، الأعمدة والأسلاك الكهربائية والأشجار.

اما على مستوى المنازل يجب نزع الأشياء غير الثابتة كأواني الزهور والنباتات من الشرفات لتفادي وقوعها على الأشخاص أو على ممتلكات المواطنين كالسيارات

وكذا تثبيت الأشياء الخفيفة التي يمكن أن تنقلها الرياح.

عدم سد كل فتحات التهوية خاصة الثابتة لتفادي حوادث الإختناقات لا سيما، بغاز أحادي أكسيد الكربون.

ويأتي ذلك،في ظل إستمرار وتمديد النشرية الجوية الخاصة والمتعلقة بالرياح القوية والتي تستمر إلى غاية التاسعة من مساء اليوم، وتخص ولايات وهران، ومستغانم، والشلف، وتيبازة، والجزائر، وبومرداس.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وتيارت، والأغواط، والجلفة، والمسيلة وبسكرة.