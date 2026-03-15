إعــــلانات
الوطني

هبوب رياح قوية تتعدى الـ90 كلم/سا على هذه الولايات!

بقلم نادية بن طاهر
  • 1402
  • 0

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، على عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم الأحد.

وحسب ذات النشرية، ستهب رياح جد قوية، تتعدى الـ90 كلم/سا، على ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، والمسيلة، وبسكرة، أولاد جلال، المغير. وذلك إلى غاية يوم غد الإثنين، على الساعة السادسة مساءً.

كما حذرت نشرية جوية ثانية، من هبوب رياح قوية، ستتعدى الـ90 كلم/سا، على ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، وذلك بداية من ليلة اليوم على الساعة التاسعة مساءً، لتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين، على الساعة التاسعة مساءً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Da6Dm
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر