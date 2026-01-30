هبوب رياح قوية.. تسجيل 530 تدخلا منذ 27 جانفي

سجلت مصالح الحماية المدنية، 530 تدخلا مرتبطا بالتقلبات الجوية الأخيرة، لا سيما المتعلقة بهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المصالح، فإنه ومنذ بداية النشرية الجوية الخاصة بهبوب الرياح القوية في 27 جانفي الجاري، تم إحصاء 530 تدخلا. منها 316 تدخلا بسبب سقوط أشجار و107 تدخلات اثر سقوط أعمدة وكوابل كهربائية. و88 تدخلا جراء انهيارات جزئية لجدران خارجية”.

كما تم تسجيل إصابة 17 شخصا بجروح مختلفة في كل من ولايات الجزائر والشلف، ومستغانم، وهران، والبليدة، سكيكدة، وقالمة.

ومع استمرار النشرية الجوية الخاصة بهبوب الرياح القوية، تدعو مصالح الحماية المدنية كافة المواطنين “للرفع من درجة الحيطة والحذر. والتقيد بالنصائح والإرشادات والاتصال على الرقم 1021 أو الرقم 14 في حالة وقوع أي حوادث”.