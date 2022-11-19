هبوب رياح قوية على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة. مع تطاير كثيف للرمال بالمناطق الجنوبية إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

كما أشار التنبيه الذي صنفته المصلحة من المستوى الأول، على أن الولايات المعنية، بالرياح، هي كل من الوادي، بسكرة، المغير. إضافة إلى أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، تلمسان، عين تيموشنت، ووهران.

وفي نشرية بحرية خاصة، حذرت المصلحة ذاتها، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة. و علو أمواج يصل إلى 5 أمتار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

في حين، أن السواحل المعنية بالرياح، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والقالة.

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا. وهذا إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

في حين، ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من سوق أهراس، الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، ميلة.

وجيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة. والبليدة، المدية، الجلفة، الأغواط، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى. تيبازة ، الشلف، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس. تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم.

وشهدت، منذ الأربعاء، العديد من ولايات الوطن، تساقط أمطار نوعا ما غزيرة. كما عرفت السواحل هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كلم/سا. وأمواج بلغ علوها الـ5 أمتار.