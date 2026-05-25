هبوب رياح قوية على هذه الولايات اليوم وغدا

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على بعض المناطق جنوب الوطن.

وأفادت نشرية بهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى الـ80 كلم/سا، على ولاية إن صالح، بداية من اليوم الإثنين على الساعة السادسة مساءً، لتستمر إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة مساءً.

كما حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سا، مرفوقة بتطاير للرمال على ولايتي تيميمون و أدرار

وسيكون هبوب الرياح بداية من يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر غلى غاية الساعة السادسة مساءً.

