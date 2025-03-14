هبوب رياح قوية على هذه الولايات اليوم

حذر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية على عدة ولايات من الوطن.

وسيكون هبوب الرياح بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من تبسة، وخنشلة، والوادي، والمغير، أولاد جلال، والجلفة.

بالإضافة إلى ولايات الأغواط، والبيض، وبشار، وبني عباس، وتيميمون، وغرداية، والمنيعة، تقرت، وورقلة.