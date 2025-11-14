هبوب رياح قوية على هذه الولايات اليوم

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول على خريطة اليقظة، ستتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و70 كلم/سا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الشلف، وتيبازة، والعاصمة، وبومرداس، والبليدة، وعين الدفلى، والمدية، وتيسمسيلت، والجلفة.

بالإضافة إلى ولايات الأغواط، والبيض، والنعامة، وتيارت، ومعسكر، سيدي بلعباس، وسعيدة.