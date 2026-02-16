هبوب رياح قوية على هذه الولايات بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية بداية من اليوم الإثنين، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة 09:00 اليوم و يستمر إلى غاية الساعة 03:00. من يوم غد الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية بهبوب الرياح فهي: سوق أهراس، قالمة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة ،الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، المغير و بسكرة.

