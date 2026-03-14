هبوب رياح قوية على هذه الولايات بداية من اليوم

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال، على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من اليوم السبت على الساعة الثامنة مساءً، ليستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهبوب الرياح في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيسمسيلت، النعامة، والبيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت والوادي.