هبوب رياح قوية على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

كما ستعرف كل من ولايات إن صالح، أدرار، وبرج بوعريريج، رياح قوية وزوابع رملية، حسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية.