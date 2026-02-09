هبوب رياح قوية على هذه الولايات غدا الثلاثاء

حذرت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، على عدة ولايات من الوطن، غدا الثلاثاء.

وتخص النشرية، رياح قوية غربية بسرعة من 60 إلى 80 كلم/سا، بداية من يوم الثلاثاء على الساعة 00سا00د، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

كما حذرت نشرية جوية خاصة، من هبوب رياح قوية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة من 60 إلى 70 كلم/سا، إبتداء من مساء اليوم على الساعة السادسة. لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، ووهران، ومستغانم، الشلف، وعين تموشنت.