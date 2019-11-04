هبوب رياح قوية على هذه الولايات !!

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية مساء اليوم الإثنين من هبوب رياح قوية على سواحل الولايات الوسطى والغربية من ارض الوطن.

وحسب بيان ذات المصالح فإن النشرية الخاصة مست الولايات التالية : العاصمة والشلف وتيبازة، عين تموشنت وهران ومستغانم.

وأشار البيان أن الرياح ستكون على العاصمة والشلف وتيبازة بدءا من التاسعة من صبيحة الثلاثاء إلى غاية الثالثة زوالا.

وستتعدى سرعة الرياح 50 كلم في الساعة.

أما الرياح على ولاية عين تموشنت وهران ومستغانم تكون بداية من فجر اليوم لتستمر إلى غاية غدا الثلاثاء.

وأضاف البيان أن سرعة الرياح ستتعدى 50 كلم في الساعة فيها .