هبوب رياح قوية على 3 ولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، بهبوب رياح قوية في 3 ولايات اليوم الجمعة.

وحسب خريطة اليقظة والتي أشارت إلى تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بهذه النشرية هي تبسة، خنشلة وبسكرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة القصوى لظهيرة اليوم الجمعة، بين 16 إلى 23 درجة بالمناطق الساحلية للبلاد. وبين 9 إلى 19 درجة في المناطق الداخلية. وبين 17 إلى 27 درجة في المناطق الجنوبية الجزائرية.