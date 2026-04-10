هبوب رياح قوية مع تطاير الرمال بعدة ولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم، تنبيهاً خاصاً يفيد بتوقع هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال. وذلك ابتداءً من الساعة 09:00 صباحاً. إلى غاية 21:00 ليلاً.

وحسب ذات المصالح، فإن هذه الاضطرابات الجوية ستخص ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض.تيارت، الأغواط، بشار، بني عباس، تيميمون، تندوف، وأدرار، مع احتمال تسجيل انخفاض. معتبر في مدى الرؤية بسبب الرمال المثارة، مما قد يؤثر على حركة المرور. والتنقل عبر مختلف الطرقات.