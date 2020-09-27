هبوب رياح قوية وأمطار رعدية تضرب هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا على الولايات الوسطى والشرقية اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح فإن أمطار رعدية ستخص ولايات بجاية، تيزي وزو، سكيكدة، عنابة، وجيجل.

وستتعدى كمية الأمطار 25 ملم بداية من التاسعة صباحا الى غاية الثالثة بعد زوال اليوم.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه ثاني من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا بداية من منتصف النهار الى غاية السادسة مساء.

وستخص الرياح ولايات بجاية، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، بومرداس، والطارف