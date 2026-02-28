هبوب رياح قوية وتطاير للرمال على هذه الولايات

حذّرت نشريات خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال على عدة ولايات من الوطن.

وأفادت النشرية الأولى، باستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال، بسرعة تصل إلى 80 كلم/سا، وذلك غلى غاية يوم غد الأحد على الساعة الثالثة صباحًا.

فيما حذّرت نشرية خاصة ثانية، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال، بسرعة تصل إلى 80 كلم/سا، على ولايات بني عباس، بشار، تيميمون، البيض، النعامة. وذلك بداية من صباح يوم غد الأحد على الساعة التاسعة. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً.

وحذّرت نشرية أخرى، من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 80 كلم/سا، مرفوقة بتطاير الرمال، على ولاية أدرار. وذلك بداية من صباح يوم غد الأحد على الساعة التاسعة. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساءً.