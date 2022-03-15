هبوب رياح قوية وزوابع رملية .. هذا ما تنصح به مصالح الدرك أصحاب السيارات

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك منشور توعوي حول احتياطات السلامة عند السياقة عند هبوب الرياح.

واوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور ان عدد من ولايات الوطن تعرف هبوب رياح قوية وزوابع رملية الامر الذي يصعب السياقة وكذا حركة سير المركبات. وبهذا تنصح ذات المصالح بالحيطة والحذر خاصة المركبات ذات الارتفاع الهائل. وذلك نتيجة لطبيعة هيكلها أوالحمولة التي تنقلها.

ولتفادي حدوث حوادث وووقوع كوارث مرورية قدمت مصالح الدرك الوطني بعض النصائح بالنسبة للسياقة في الظروف المناخية. والتي تتميز بهبوب الرياح وموجات الغبار والرمال نذكر منها:

تجنب استخدام السرعة أثناء القيادة، لصعوبة التحكم في المركبة في وجود الرياح والعواصف. مع التأكد من استعمال الأضواء الأمامية، والخلفية للمركبة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق.

كما نصحت ذات المصالح بإغلاق نوافذ السيارة جيدا لمنع دخول الغبار أو الرمال داخل السيارة. وأيضا ترك مسافة مناسبة مع باقى المركبات. مع التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة.

يجب ع التأكد من الربط المحكم للحمولة. كما انه على أصحاب المركبات الخفيفة ترك مسافة أمان كافية مع مركبات الوزن الثقيل سواءا الى الأمام أو جانبا عند عملية التجاوز.

وللإشارة السياقة في الظروف الغير طبيعية تستلزم تركيزا مضاعفا لذا يجب أخذ قسط من الراحة إذا كانت المسافة طويلة.

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن الرياح القوية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى الى اضطراب في رحلات القطار وتوقف بعض الخطوط بالضاحية الغربية.

وحسب بيان للمؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، فإنه وعلى إثر سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط خلال الليلة الماضية. تسببت في إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزوّد القطارات. حيث سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الثلاثاء إنقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد.

وأشارت الشركة إلى أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين الجزائر والعفرون ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم. كما أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة والعفرون، ستتوقف عند محطة جسر قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى القطارات المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، متوقفة حاليا. ناهيك عن قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية متوقفة حاليا.