قناة النهار هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع بقلم قناة النهار نشر في 23 نوفمبر 2022 - 10:32 رياح قوية شارك غرِّد أرسل 162 0 هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Hn1wf اقرأ أيضا جزائريون: صناعة العود .. فن متوارث يقاوم الإندثار قناة النهار 14 نوفمبر حجز 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين وتوقيف 7 أشخاص 6 منهم أفارقة يقيمون بطريقة غير شرعية قناة النهار 15 نوفمبر دلال خير: معاناة حقيقية يعيشها شاب أصيب بشلل نصفي يناشد المحسنين لمساعدته في العلاج قناة النهار 04 نوفمبر طالع هابط: شاهد خرجات والي ولاية تيارت وكيف يتعامل مع المتلاعبين ولي ما يخافوش ربي قناة النهار 06 نوفمبر وصول لاعبي الخضر الى أرض الوطن للدخول في تربص تحسبا لوديتي مالي والسويد قناة النهار 14 نوفمبر دفتر شروط تصنيع السيارات يُؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة قناة النهار 18 نوفمبر السفير الفرنسي: تأثرت جدا عند إنحناء ماكرون لذكرى 17 أكتوبر قناة النهار 10 نوفمبر طالع هابط : دوار عين قبوبة بتيارت ينشادون الوالي بوڨرة بفك الغبن عنهم .. كلاهم الهم والميزيرية قناة النهار 13 نوفمبر فاسألوا : بيت الحمد قناة النهار 03 نوفمبر البليدة: توزيع السكانات بشكل متواصل يتسبب في ركود العقار بالجزائر قناة النهار 06 نوفمبر