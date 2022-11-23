إعــــلانات
قناة النهار

هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع

بقلم قناة النهار
هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع
رياح قوية
  • 162
  • 0

هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Hn1wf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر