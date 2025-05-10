هبوب رياح هوجاء على هذه الولايات اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، اليوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من بني عباس، وبشار، وأدرار، وتيميمون، المنيعة والبيض.

فيما حذّرت نشرية خاصة ثانية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وتمتد صلاحية هذه النشرية، من مساء اليوم بداية من الساعة السادسة مساءً، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة، من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من غرداية، ورقلة، الوادي وتقرت.