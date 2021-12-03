هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا في هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تكون في شكل عواصف في بعض الأحيان تمس الولايات الساحلية الشرقية.

وتمتد صلاحية النشرية الخاصة التي وضعت في الخانة البرتقالية من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الجمعة. والولايات المعنية هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

ومن المنتظر ان تكون سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كلم/سا وقد تصل أو تتجاوز 90 كلم/سا

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أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، بإستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتساقطة، قد تتعدى 40 ملم محليا.

كما أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من: تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، وسيدي بلعباس.

بالإضافة إلى ولايات الشلف، وتيسمسيلت، وتيارت، غليزان، ومعسكر.

فيما أفادت نشرية ثانية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات العاصمة وتيبازة، والبليدة، وبومرداس.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، والبويرة، المدية وعين الدفلي.

كمية الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم محليا، كما سيستمر تساقط الأمطار، إلى غاية منتصف يوم غد الجمعة.

كما حذرت نشرية خاصة أخرى للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.

وكذا ولايات سوق أهراس، وقالمة، وقسنطينة، وميلة وسطيف، وبرج بوعريريج.

فيما قد تتعدى كمية الأمطار المتساقطة الـ 40 ملم محليا، سيستمر تساقطها إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة.

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