هبوط أسعار النفط إلى 114 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط تراجعا، أمس الخميس، عند التسوية، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قياسيا في بداية التعاملات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.02 دولار أو بنسبة 3.41 بالمئة، لتصل إلى مستوى 114.01 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي بمقدار 1.81 دولار أو بنسبة 1.69 بالمئة. لتصل إلى مستوى 105.07 دولار للبرميل عند التسوية.

وكانت أسعار النفط قفزت لأعلى مستوى لها منذ حوالي أربع سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم جوان، في بداية التعاملات، بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، بعد أن سجلت مكاسب 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.