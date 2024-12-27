هبوط إضطراري لطائرة جزائرية بسبب وفاة راكبة

إضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، للهبوط بمصر، إضطراريا، بعد وفاة راكبة، والتي كانت على متن الرحلة.

وحسب موقع “VVA “، أقلعت الرحلة على الساعة 10:26 صباحًا بالتوقيت المحلي، من جدة في المملكة العربية السعودية، وكانت متوجهة لمطار وهران.

ولكن الرحلة، تم تحويلها إلى مطار القاهرة بمصر، حيث قامت بهبوط اضطراري بعد وفاة راكبة.

وتوفيت الراكبة التي كانت عائدة من رحلة عمرة، على متن الطائرة من طراز إيرباص A330 التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. ولم يتم تحديد ظروف وفاتها.

وتم تحويل مسار الطائرة إلى القاهرة حيث قامت بهبوط اضطراري لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا النوع من الحالات.

وأقلعت الطائرة من القاهرة الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. ومن المقرر أن تهبط في وهران على الساعة 5:30 مساءً.