هبوط اضطراري لطائرة الجوية الجزائرية في مرسيليا

اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية Air Algérie، اليوم الخميس، إلى الهبوط اضطراريا بمطار مدينة مرسيليا الفرنسية.

وحسب ما ذكره الناطق الرسمي للجوية الجزائرية أمين أندلسي، فإن الطائرة التي حطت بمطار مرسيليا كانت قادمة من باريس باتجاه مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وأوضح أندلسي، بأن سبب هبوط طائرة الجوية الجزائرية اضطراريا راجع إلى خلل تقني أجبر قائد الطائرة على النزول بمطار مرسيليا.

وقد تم ارسال طائرة مطار مرسيلبا للتكفل بالركاب وارسال طاقم تقني لتفقد الطائرة وصيانتها. يضيف المسؤول ذاته.