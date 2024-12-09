هبوط اضطراري لطائرة بسبب شجار بين نساء

هاجمت راكبة إسبانية تبلغ من العمر 25 عامًا، مضيفة طيران بعنف عن طريق شد شعرها.

وتسبب هذا الشجار في هبوط اضطراري للطائرة. حيث تولت 3 دوريات للدرك مؤلفة من 10 جنود، إلقاء القبض على المشتبه فيها.

وأشار موقع “أكتو تولوز” إلى أن هذه الشابة تشاجرت مع راكب آخر، فغضبت بسبب مشاكل نفسية سابقة. وعندما جاءت المضيفة لتهدئتها، هاجمتها بضربها بقدمها وشد شعرها.

وتم فتح تحقيق في قضية عرقلة الملاحة الجوية، حيث تواجه المشتبه بها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وغرامة قدرها 18 ألف يورو. لكن تم تقليص فترة الاحتجاز لدى الشرطة على الفور “بسبب دخول المرأة إلى المستشفى في حالة طوارئ نفسية”. حسب موقع Actu Toulouse.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). تم الإبلاغ عن حادث واحد لـ 568 رحلة في عام 2022 مقارنة بحادث واحد لـ 835 رحلة في عام 2021. بزيادة قدرها 47٪.

على الرغم من أن العنف الجسدي نادر لحسن الحظ. إلا أنه يرتفع بنسبة 61% مقارنة بعام 2021، بمعدل حادثة واحدة كل 17200 رحلة جوية.