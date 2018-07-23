أفادت وسائل إعلام محلية، أنّ طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية تحمل مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد” هبطت اضطراريا في الأرجنتين.

بعد لحظات قصيرة من إقلاعها من مطار إيزيزا ببوينس آيرس.

وذكرت صحيفتا “كلارين ولا ناسيون” المحليتان ومحطة (تي.إن) التلفزيونية، أنّ الرحلة التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة

تعرضت لانخفاض في ضغط الكابينة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي العاصمة الأرجنتينية فاضطرت للعودة إلى إيزيزا للهبوط

وكانت لاغارد تزور الأرجنتين خلال مطلع الأسبوع لحضور اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات مرتبطة بالحادث