هبوط المسبار “انسايت” على سطح “المريخ” لمعرفة أصل الأرض

نزل المسبار “إنسايت” على سطح المريخ، وفقا لما أظهرته لقطات حية بثتها وكالة ناسا.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المسبار سيقضي 24 شهرا، أي ما يساوي عاما في المريخ.
وأضاف المصدر، أن المسبار سيقوم بالحفر بأعماق الكوكب واستخدام الفحص الزلزالي بحثا عن المعلومات.
وستساعد هذه المعلومات في معرفة كيفية تشكل المريخ وأصل الأرض قبل أكثر من 4 مليار سنة.
RT @DOTArabic: هبط المسبار إنسايت على سطح #المريخ، وفقا لما أظهرته لقطات حية بثتها وكالة #ناسا وسيقضي المسبار 24 شهرا، أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا، في الحفر بأعماق الكوكب واستخدام الفحص الزلازلي، بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض قبل أكثر من 4 مليار سنة pic.twitter.com/kiV9fJOT5S
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 28, 2018
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