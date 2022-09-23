هبوط تاريخي لصادرات إسبانيا نحو الجزائر

تراجعت المبيعات من إسبانيا إلى الجزائر بنسبة 71٪ بعد تغير موقف رئيس وزرائها بيدرو سانشيز فيما يتعلق بالقضية الصحراوية العادلة.

وحسب الإعلام الإسباني، فبين جوان وجويلية، تم تصدير 95.2 مليون. وهو رقم يقارن سلبا مع 330 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير البيانات الصادرة عن وزير الدولة للتجارة الإسباني، إلى أن مبيعات الشركات الإسبانية للجزائر قد تراجعت بنسبة 71٪.

وبهذه الطريقة، تم تصدير منتجات بقيمة 28.6 مليون أورو في جوان مقابل 155.6 مليون. تم إرسالها في نفس الشهر من العام الماضي.

في جويلية وصلت الصادرات إلى 66.6 مليون مقارنة بـ 174 مليون قبل عام ، أي 61.8٪ أقل.

بين الشهرين، تم تصدير 95.2 مليون يورو، وهو رقم يقارن سلبًا مع 330 مليونًا في يونيو ويوليو 2021. بانخفاض قدره 235 مليون يورو في شهرين.

في 8 جوان الماضي، علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا الموقعة في 8 أكتوبر 2002.

وقد باعت إسبانيا منتجات إلى الجزائر بقيمة 940.2 مليون أورو، أي أقل بنسبة 15.3٪. بينما اشترت 4666.8 مليون، بنمو مذهل بلغ 108.6٪.

وفقًا لبيانات من AEAT الإسبانية ، شكلت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر في عام 2020 نسبة 0.7٪ من إجمالي المبيعات.

وتستورد إسبانيا الغاز بشكل رئيسي من الجزائر. في عام 2020، شكلت واردات الوقود من الجزائر 92٪ من إجمالي الواردات الإسبانية.

وتركز استثمارات إسبانيا الأكثر صلة في الجزائر على قطاعات الطاقة والبناء والمياه.

أما بالنسبة للشركات المتضررة من تجميد الحسابات المصرفية هذا. فإننا نجد شركات طاقة تتصدرها Naturgy و Repsol و Cepsa.

وقد أصرت الحكومة الاسبانية على احترام العقود المبرمة مع هذه الشركات، على الرغم من أن العقود الأخرى لا تزال معلقة. خاصة في قطاع البنى التحتية، والتي تقدر قيمتها بمليارات اليورو.

كما يتم عرض شركات الأغذية الزراعية مثل Vicky Foods أو شركات التكنولوجيا مثل Indra. أو شركات البنية التحتية مثل Técnicas Reunidas أو Abengoa أو Sacyr.