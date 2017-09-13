إنخفضت فاتورة إستيراد الأدوات المدرسية بنسبة 79 % خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2016.

استنادا إلى بيانات للمركز الوطني للاعلام والاحصاء للجمارك، حصل عليها “النهار أون لاين”، فإنّ الفاتورة لم تتجاوز المليوني دولار.

وتخصّ هذه الفاتورة فترة جانفي إلى جويلية 2017، علما أنّ نفس الفترة في 2016 عرفت صرف 10 ملايين دولار.

ويرجع هذا الإنخفاض إلى مساعي الدولة الرامية لتقليص استيراد هذه السلع وترشيد النفقات.

وبلغت قيمة استيراد المصنفات والأوراق الكرتونية 164 ألف دولار في2017 مقابل 203 ألف دولار في 2016.

وهو ما يعني نسبة انخفاض قدرت بـ 18 من المئة.

ولم يتم استيراد الأدوات المدرسية البلاستيكية لهذا العام، عكس سنة 2016 التي بلغت قيمة استيرادها 3 ملايين دولار.

ولم يتم إستيراد أقلام الرصاص والحبر، خلافا للسنة الماضية التي عرفت واردات بثلاثة ملايين دولار.

من جهة أخرى، ارتفعت واردات الجزائر من الكراريس بـ 177 من المئة.

وبلغت قيمة هذه الكراريس حوالي 145 ألف دولار في 2017، مقابل 66 ألف دولار في 2016.

اما بالنسبة للسجّلات ودفاتر المحاسبة والكتيبات، فكان لها نصيب من الإرتفاعات.

وبلغت الكلفة 440 ألف دولار في 2017، مقابل 334 ألف دولار في 2016، أي بارتفاع قدره 31 من المئة.

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الجزائر

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