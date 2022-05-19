هبوط لأرضية بمدخل حي “الروشي” في سيدي بلعباس يحدث حفرة بعمق 3 أمتار
شهد مدخل حي الإخوة عدنان “الروشي” شمال مدينة سيدي بلعباس، امسية اليوم، هبوط مفاجئ ومحدود احدث حفرة على عمق 3 أمتار .
وهي الحادثة التي تم على اثرها إقرار غلق مؤقت للطريق على الفور لتأمين المارة والمركبات.
هذا وتنقل والي سيدي بلعباس ليماني مصطفى يتنقل على إثر الحادثة للمتابعة الميدانية لإجراءات الإستعجالية المتخذة من قبل المصالح التقنية ووحدات الأشغال المعنية بالتدخل.
كما وجه هذا الأخير تعليمات بالبدأ في عملية الإصلاح وإعادة تأهيل الطريق في آجال سريعة.
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تمكن أفراد الشرطة بفرقة حماية الأشخاص الهشة بولاية سيدي بلعباس. من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص بينهم إمرأتين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 61 سنة. قاموا بإستغلال القصر في ممارسة الدعارة مع تحريضهم على الفسق وفساد الأخلاق. حيث تستدرجهم الشبكة التي تقودها إمرأة إلى مسكنها وتحرضهم على الفسق وفساد الأخلاق. ليتم وضع خطة محكمة للوقوف على حيثيات هذه القضية والكشف عن ملابساتها.
التحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، بينهم إمرأة تبلغ من العمر 61 سنة كانو يستغلون مسكنها لممارسة الدعارة. مع تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق. ليتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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سيدي بلعباس: الإطاحة بمغاربة يهرّبون البشر عبر الجزائر مقابل 100 مليون سنتيم
سيدي بلعباس: الإطاحة بمغاربة يهرّبون البشر عبر الجزائر مقابل 100 مليون سنتيم
تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس سابقا، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة دولية مختصة في تهريب البشر.
وحسب وقائع القضية، فإن الشبكة تتكون من 16 شخصا من بينهم أشخاص من جنسية مغربية. شكلوا جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود عن طريق التدبير والتسهيل للدخول والتنقل والإقامة غير المشروعة للمهاجرين. حيث يقومون بتهريب البشر من مدن مغربية مرشحين للهجرة إلى دول أوروبية مرورا ببلادنا.
كما تبين من خلال التحقيق المعمّق المفتوح من طرف فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون وسائل النقل والإتصال. معرضين حياة وسلامة الأشخاص للخطر مع مخالفتهم التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
كما كان أفراد الشبكة يقومون بتجميع الرعايا المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا مرورا بالتراب الوطني الجزائري. ويتم إستقبالهم من طرف أشخاص بكل من الولايات الغربية الحدودية. قصد تهريبهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم للشخص الواحد. قبل أن يتفطن لهم أفراد الشرطة ويتم توقيفهم وإحالتهم أمام نيابة الإختصاص بمحكمة سيدي بلعباس.