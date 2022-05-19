هبوط لأرضية بمدخل حي “الروشي” في سيدي بلعباس يحدث حفرة بعمق 3 أمتار

شهد مدخل حي الإخوة عدنان “الروشي” شمال مدينة سيدي بلعباس، امسية اليوم، هبوط مفاجئ ومحدود احدث حفرة على عمق 3 أمتار .

وهي الحادثة التي تم على اثرها إقرار غلق مؤقت للطريق على الفور لتأمين المارة والمركبات.

هذا وتنقل والي سيدي بلعباس ليماني مصطفى يتنقل على إثر الحادثة للمتابعة الميدانية لإجراءات الإستعجالية المتخذة من قبل المصالح التقنية ووحدات الأشغال المعنية بالتدخل.

كما وجه هذا الأخير تعليمات بالبدأ في عملية الإصلاح وإعادة تأهيل الطريق في آجال سريعة.