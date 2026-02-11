هجرنا ولم يكن حاضرا حتى في زفافي.. طيف أبي يلاحقني ويقضّ مضجعي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي أتأسّف أنني جئتك باكية محطمة، فصدقيني لم أجد سواك صدرا حنونا يحتوي أوجاعي ويضمّد جرح قلبي.

أنا شابة في الثلاثين من عمري، متزوجة حديثا من إنسان رائع أحبني بصدق ولم يختر سواي رفيقة لدربه. تزوجت وقد كان خالي وكيلا لي بعد أن هجرنا والدي منذ سنوات ولم نعد نعرف عنه شيئا.

صدقيني سيدتي، وجدت في زوجي كل معالم الحنان، حيث أنني وجدت لديه كل ما إفتقدته من والدي الذي عاش حياته في مدينة أخرى. إلا أنني وفي عديد الأحيان أتمنى لو أنّ لي ابا يزورني ويطمئنّ عليّ ويتقصّى أخباري ويكون لي الأمان. هوس عشت به إلى غاية اليوم الذي تنامى لمسامعي من عمّي أن والدي إنتقل إلى الرفيق الأعلى ،لأجد الهواجس تحاصرني من كل حدب وصوب وترهقني.

صحيح أنني لا أعرف عنه الكثير، لكن غيابه عن حياتي أنا وإخوتي كانت عقدة عمري ووفاته خلقت في قلبي شجنا لا ينتهي. يؤلمني اليوم أن لا يكون لي معه من الذكريات شيء. ويوجعني أنه لم يحضر زفافي ولن يكون جدّا لأولاد سأنجبهم لاحقا بإذن المولى.

لم تشفع كلمات أمي ولا طبطبة زوجي على قلبي في أن أخرج من هالة الأحزان. فبالله عليك سيدتي هل ما يحدث معي عقلاني، فطيف أبي يلاحقني ويقضّ مضجعي.

ه.لينا من منطقة القبائل

الـــــــــــــــــــــــرد:

هوّني عليك بنيتي، وكفكفي دموعك وعوض الإستسلام لليأس تسلّحي بالصبر والإيمان.

لا يمكن لأحد أن يعوضنا حرماننا من حنان الوالدين، حيث أنه ما من إنسان إلا ويبقى متعطّشا لأي لمسة حانية وطبطبة مثلما ذكرت حتى تسوده السكينة فيحسّ بالأمان. أتفهّم إحساسك وشعورك حيث وبالرغم من أنك بنيت أسرتك مع إنسان منحك من الحنان فيضا، إلا أن شغفك بوالدك لم ينته، بالعكس فقد زدت تعطشا ونهما. ولأنه إنتقل إلى الرفيق الأعلى، فلم يعد لك إلا الدعاء له بالرحمة، ومن أن يغفر الله له هجره لك أنت وإخوتك وأنتم في أمسّ الحاجة إليه.

ثمّ عليك أن تحيي علة وقع الأمل حتى تضمني لأبنائك حضنا دافئا لا يشبه ما عشته أنت من حرمان في شيء، فترسبات ما عانيته لا يجب أن ينتقل إلى أبنائك ومهما كان، وكل ما لديك من طاقة وحنان يجب أن تترجميها في حياتك مع زوجك وأمك وإخوتك ولاحقا أبناءك حتى تبدو لك الحياة أفضل وأجمل.

لا يسعك بنيتي العودة إلى الماضي ولا يمكن للمرء أن يسطّر حياته بالقدر الذي يريده، هو إمتحان من الله تحيين تفاصيله، فلتحمديه وتشكريه ولا تكون يمن القانطين.

ردت:سكينة بوزيدي