هجمات جيش “البوليزاريو” تستمر في دك مواقع قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 378، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم الخميس قوات المخزن.

وذلك بمنطقة سبخة تنوشاد و بمنطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس.

أما امس الأربعاء فإستهدف قصف “البوليزاريو” مواقع القوات المخزنية. بقطاع حوزة وبمنطقة فدرة المرس.

وتستمر هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي.

والتي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

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نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد مواقع قوات الاحتلال المغربية. واستهدفت هذه الهجمات مواقع قوات الاحتلال المغربي، بمنطقتي “فدرة التمات” بقطاع حوزة. وكذا “أم الدكن ” بقطاع البكاري، مرتين متتاليتين، كما استهدفت منطقة “سبخة تنوشاد” بقطاع المحبس.