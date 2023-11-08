هجومان للمقاومة الفلسطينية على مستوطنات قرب الضفة خلال ساعة.. هل أعلن أبو عبيدة ساعة الصفر؟

نفذت عناصر المقاومة الفلسطينية هجومين مسلحين اثنين على مستوطنات قرب الضفة خلال ساعة.

ويأتي هذا في أعقاب كلمة أبي عبيدة الذي توعد الاحتلال باشتعال جبهة الضفة الغربية.

وقد استهدفت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم، مستوطنة إيتمار المقامة على أراضي قرية عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة، حيث خلفت إصابة صهيونيين اثنين، بجروح خطيرة اثر تعرضهما لعملية إطلاق نار.

وحسب مصادر إعلامية، فإن عملية إطلاق النار نفّذها عنصران من المقاومة الفلسطينية ثم انسحبا بسلام.

كما استهدفت عناصر المقاومة أيضا بوابة مستوطنة “نتسانيعوز” غرب طولكرم في الضفة الغربية، حيث يعد هذا الحادث الثاني من نوعه في أعقاب كلمة أبي عبيدة الذي توعد الاحتلال باشتعال جبهة الضفة الغربية.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد توعد الاحتلال باشتعال جبهة الضفة الغربية، حيث قال في خطاب له في اليوم الـ 33 من معركة طوفان الأقصى:”نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في الضفة وغزة والقدس وفي كل الجبهات والساحات بعون الله تعالى مستمرون في مقاومتنا لهذا العدوان في كل المحاور وإن مجاهدينا للعدو بالمرصاد.