هجومان مسلحان يهزان مدارس تركيا خلال يومين

شهدت كهرمان ماراش جنوب تركيا، الأربعاء، حادثة إطلاق نار مأساوية داخل مدرسة إعدادية. أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، في هجوم. نفذه تلميذ يدرس في الصف الثامن، في واقعة صادمة هي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.

ووفقا للسلطات المحلية، فقد وقع الهجوم داخل مدرسة آيسر تشاليك، حيث أقدم الطالب على إطلاق النار باستخدام أسلحة نارية يعتقد أنها تعود لوالده، قبل أن ينهي حياته.

وأكد والي الولاية مكرم أونلوير أن من بين الضحايا معلماً وثلاثة طلاب، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وسارعت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه.

من جانبه.أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك فتح تحقيق فوري بإشراف مكتب المدعي. العام في كهرمان ماراش، مع تكليف عدد من المدعين العامين بمتابعة القضية ميدانياً.

كما تم فرض حظر مؤقت على التغطية الإعلامية للحادث. حفاظاً على سرية التحقيق واحتراماً لخصوصية الضحايا وعائلاتهم.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من حادث مماثل في شانلي أورفا.حيث شهدت مدرسة ثانوية في منطقة سيفريك إطلاق نار أسفر عن إصابة 16 شخصاً.

وكشفت التحقيقات أن منفذ الهجوم، وهو طالب سابق، أرسل تهديدات مسبقة عبر وسائل. التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم، قبل أن يقدم على الانتحار.

وفي سياق متصل، قررت السلطات توقيف عدد من المسؤولين الأمنيين والتربويين في شانلي أورفا.في إطار التحقيقات الجارية لتحديد أوجه التقصير المحتملة.

وتثير هذه الحوادث المتتالية حالة من القلق في الشارع التركي.وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات الأمن داخل المؤسسات التعليمية، والحد من انتشار الأسلحة، خاصة في أوساط الشباب.