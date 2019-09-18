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هجوم أرامكو السعودية..خبراء فرنسيون للمساعدة في التحقيق  

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هجوم أرامكو السعودية..خبراء فرنسيون للمساعدة في التحقيق  
بقلم فوزية مسعدي

أفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم الأربعاء، أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمساعدة في التحقيقات في هجوم أرامكو.

كشفت وكالة رويترز اليوم عن بيان لقصر الإليزيه مفاده أن السعودية طلبت مساعدة فرنسا في التحقيقات.

وأشارت وكالة رويترز أن الرئيس الفرنسي ماكرون ندد وبشدة الهجوم الأخير على منشأتي النفط في السعودية، مشيرا أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة بيان قصر الإيليزيه قائلا “ردا على طلب من السعودية..أكد الرئيس ماكرون لولي العهد السعودي أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات”.

فوزية مسعدي


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