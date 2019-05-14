هجوم إرهابي على منشآت “ارامكو” في السعودية يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1 بالمائة بعد الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منشآت حيوية في السعودية.

وجرى تداول عقود مزيج “برنت” العالمي، بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينيتش، عند 71.23 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.42 بالمائة عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 61.57 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.87 بالمائة عن الإغلاق السابق.

وجاء الارتفاع بعدما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن هجوما إرهابيا بواسطة طائرات “درون” مفخخة استهدف صباح اليوم محطتين تضخان النفط عبر خط أنابيب من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.

وأضاف، أن شركة “أرامكو” السعودية ستقيم الأضرار، وتصلح المحطتين لإعادتهما إلى وضعهما الطبيعي، واصفا الهجوم بالإرهابي والتخريبي.

كذلك أكد الوزير استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط دون انقطاع.