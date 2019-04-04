هجوم إعلامي “شرس” على “بونوتشي” بسبب “العنصرية”

تعالت الأصوات من مختلف المختصين في كرة القدم سواء إعلاميين أو لاعبي الكرة بسبب تصريحات “بونوتشي” الأخيرة.

حيث عوض الدفاع على زميله “كين” الذي عان من عبارات عنصرية في مباراة “اليوفي” الأخيرة راح يلوم اللاعب على طريقة احتفاله.

وأكد “بول بوغبا” نجم “مانشستر يونايتد” دعمه الكبير لـ “كين” وحتى نادي “بروسيا دورتموند” الذي استغرب تصريحات “بونوتشي”.

كما تفاجئ “بالوتيلي” بتصريحات مدافع “اليوفي” وأكد أنه يتعين عليه الدفاع على زميله وليس الوقوف ضده خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنصرية.

وأيضا “رحيم سترلينغ” نجم “مانشستر سيتي” ضحك مطولا على تصريحات “بونوتشي”.

وحتى لاعب اليوفي السابق “تورام” قد صرح لصحيفة “لاغازيتا” قائلا: “كل أصحاب البشرة السوداء يعانون ضد أشخاص مثل بونوتشي”.

وأضاف: “على كين أن يكون فخورا بنفسه”.

ولم يسلم “بونوتشي” من انتقادات من وسائل إعلام أوروبية بالرغم من أنه اعتذر وأكد أن تصريحه فهم بالشكل الخاطئ.