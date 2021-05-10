هجوم إلكتروني يدخل 17 ولاية أمريكية في حالة طوارئ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حالة الطوارئ في 17 ولاية بعد تعرض أكبر خط أنابيب للوقود لهجوم إلكتروني، بفيروس برنامج الفدية.

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حالة الطوارئ شملت ولايات فرجينيا، ماريلاند، ديلاويرو، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، كنتاكى، لويزيانا.

بالإضافة بولايات ميسيسيبي، نيوجيرسى، نيويورك، كارولينا الشمالية والجنوبية، بنسلفانيا، تينيسى، تكساس وآلاباما، حيث سيتم نقل الوقود عن طريق البر لواشنطن.

وينقل خط الأنابيب التابع لشركة “كولونيال” 2.5 مليون برميل يوميا أي 45% من إمدادات الساحل الشرقي من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

وأوقفت عصابة إلكترونية الاتصال بالإنترنت تماما يوم الجمعة وما زال العمل جاريا على استعادة الخدمة.