هجوم إيراني بصاروخ جديد يخلف 8 قتلى وأكثر من 100 جريح جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة

قصفت ايران مساء اليوم السبت أهدافا في منطقة عراد جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بنوع جديد من الصواريخ.

هجوم إيراني بالصواريخ الفرط صوتية يخلف 8 قتلى وأكثر من 100 جريح جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة

وخلق القصف الإيراني على سقوط 8 قتلى وإصابة أكثر من مئة شخص بعد سقوط صاروخ إيراني فرط صوتي.

ويعد الصاروخ الجديد يحمل في رأسه نصف طن من المواد المتفجرة

ووفقا للجزيرة نقلا عن القناة 14 الإسرائيلية سقوط قتلى وحالات حرجة في موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد جنوبي إسرائيل.

كما أعلنت عن 42 مصابا نقلوا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد جنوبي إسرائيل إلى المستشفيات.