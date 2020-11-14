هجوم إيطالي غير مُبرر على بن ناصر

الرياضة
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هجوم إيطالي غير مُبرر على بن ناصر
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لهجوم شرس وغير مُبرر من طرف جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.

وأعدت الصحيفة الشهيرة، مقالا إنتقدت فيه مُستوى اليساري الصاعد رفقة إسي ميلان، مُطالبة بإحالته على مقاعد البدلاء.

ولقي هذا المقال، ردود فعل غاضب من جماهير “الروسونيري”، الذين أبدوا إستغرابهم مما قيل في حق لاعبهم.

وأكد الأنصار، بأن مُحارب الصحراء يبقى عُنصرا أساسيا دون نقاش في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي، بفضل مُستوياته الكبيرة.

ووصف البعض الإنتقادات غير المنطقية التي وجهت لصاحب الـ22 عاما، بمثابة مؤامرة لفتح الطريقة لساندرو تونالي.

وكانت “لاغازيتا”، طالبت بضرورة الإعتماد على النجم السابق لبريشيا، رغم أن بن ناصر أفضل منه بمراحل حاليا.


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