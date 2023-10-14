هجوم الخضر يثير مخاوف مدرب مصر

حذّر التقني البرتغالي، روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، لاعبيه من قوة هجوم المنتخب الوطني، وصلابته الدفاعية على حد سواء.

وكشف موقع “الوطن سبورت” المصري، بأن فيتوريا، وجّه تحذيرا شديد اللهجة للاعبين قبل المباراة الودية، المرتقبة هذا الاثنين بالإمارات، من تكرار سيناريو خسارة ودية تونس بـ 3-1، الشهر الماضي.

وأوضح الموقع ذاته، نقلا عن مصادره الخاصة، بأن التقني البرتغالي. في حديثه مع لاعبي منتخب مصر، أكد بأن لقاء الجزائر ستكون أكثر صعوبة لأنه أمام منافس قوي. يمتلك خط هجوم قوي، ودفاع منظم.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن فيتوريا، استقر على الدفع بالقوة الضاربة من بداية اللقاء، من خلال مشاركة أحمد سيد زيزو أساسيا، بعد أن صنع الفارق أمام زامبيا عقب الدفع به كبديل وصنع هدف الفوز.

مع إشراك القائد محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن ومصطفى محمد بمركز المهاجم الصريح ومحمد الشناوي في حراسة المرمى.